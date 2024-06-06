"Ему следует подстричься": в Англии жестко наехали на Мудрика

Футболист пока не оправдал ожиданий на Туманном Альбионе

Бывший хавбек "Челси" Джон Оби Микел в жесткой форме дал совет вингеру Синих и сборной Украины Михаилу Мудрику. К слову в середине мая украинец травмировался на ровном месте во время матча АПЛ против "Брайтона" (2:1).

Соответствующее заявление Оби Микела приводит sportskeeda. Нигериец считает, что Мудрик слишком много времени уделяет прическам и татуировкам и ему следует сосредоточиться на футболе.

"Ему следует подстричься, перестать делать татуировки, нужно упорядочить свою голову, и если он это сделает, то станет очень хорошим игроком.

У него есть скорость, мощь, он прекрасно владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть о прическах, татуировках, нет — играй в футбол и выигрывай для нас матчи", – сказал Джон.

Выступление Михаила Мудрика в сезоне 2023/24

Напомним, "Челси" приобрел Мудрика за (70 млн + 30 млн бонусов), однако украинец провел неудачный сезон за Синих. В прошлой кампании Михаил сыграл в 41 матче за лондонцев, в которых отметился 7 голами и 2 голевыми передачами. В последний раз Мудрик отличился голом в ворота "Ноттингема".