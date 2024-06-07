"Честно и демократично": в РФ предложили силой выкинуть главу МОК

Российский спортивный функционер хочет силой убрать Баха

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха нужно "силой выкинуть" из организации. К слову, Бах запретил IBA участвовать в квалификации боксеров на Олимпийские игры в Париже.

Соответствующий комментарий Кремлева приводит sportbox.ru. Умар предлагает использовать силу, чтобы убрать Баха с должности.

– Вы сказали: полгода и Бах уйдет. Как это произойдет?

– Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны – тогда это будет честно и демократично. Сегодня это группа, которая захватила олимпийскую семью. Изгои общества.

Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, – сказал Кремлев.

Томас Бах и владимир Путин

Примечательно, что в РФ признались, что способствовали назначению Баха на пост главы МОК, однако тот "не оправдал ожиданий".

Напомним, Кремлев — один из немногих россиян, который на данный момент возглавляет международную спортивную федерацию. Друг президента РФ вернул российских боксеров на международные соревнования под российским флагом и без ограничений. Кроме того, IBA запрещала украинскую символику, из-за чего наша сборная бойкотировала турниры.