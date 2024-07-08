Захарова "вийшла зі штопора": чергова брехня МЗС РФ розсмішила мережу

Російська чиновниця заявила, що РФ не вторгалася в Україну

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтримала відмову російських спортсменів від Олімпіади у Парижі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив деяких представників країни-агресора на Ігри, але без прапора та гімну.

Відповідний коментар Захарової наводить Р-Спорт. Захарова звинуватила цивілізований світ "у расизмі, нацизмі, націоналізмі та знищенні спорту". За її словами, РФ зараз не воює з Україною, а йде війна Заходу проти Росії.

"Я чую багато чого, говорять і про політизацію спорту, я маю своє бачення з цього приводу. Тут дві причини. Перше, це справжній расизм, націоналізм, нацизм, коли за ознакою крові та географічної приналежності людей усувають від чогось, позбавляють прав.

А другий момент – це знищення світового спорту. Якщо країну, яка дала стільки світовому спорту, спортсменів, атлетів, тренерів, спортивних об’єктів, двічі проводила на найвищому рівні Олімпійські ігри, усувають від світового спорту, отже, світовий спорт руйнують.

Білорусь проходить те саме, знущаються зі спортсменів. За що? З одного боку ми чули рідкі й безмозкі пояснення про агресію. Тільки ми чудово розуміємо, що це не агресія Росії щодо України, а війна Заходу щодо нашої країни", — заявила Захарова.

У мережі лише посміялися зі слів Захарової. Користувачі знову відзначили любов Марії до міцних алкогольних напоїв.

Нагадаємо, Захарова звинуватила Україну у злочинній змові з МОК. Це сталося після того, як РФ нацькувала своїх пранкерів на голову організації Томаса Баха.