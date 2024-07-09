Легенда хоккея раскритиковал МОК и Францию за допуск россиян на Игры после гибели на фронте украинского велогонщика

Доминик Гашек написал эмоциональный пост под впечатлением от гибели Андрея Куценко

Легендарный чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Нагано-1998 Доминик Гашек отреагировал на гибель на войне чемпиона Украины по велоспорту Андрея Куценко. Он жестко раскритиковал МОК и Францию за допуск россиян на Игры.

По мнению Гашека, появление граждан России на Олимпиаде-2024 в Париже будет "рекламой российской войны". Чех опубликовал пост в Х, в котором говорится:

"Еще одна потерянная жизнь выдающегося украинского спортсмена, который защищал Родину от российского агрессора. А Франция будет впускать на свою территорию российских граждан-спортсменов для рекламы российской войны и преступлений на Олимпиаде в Париже.

И МОК своей позицией позволяет и поддерживает эту рекламу. С таким подходом как Франция, так и МОК несут и будут нести ответственность за продолжение войны и за много потерянных жизней", – написал Гашек.

34-летний Андрей Куценко погиб на войне 3 июля. Об этом сообщил, в том числе и украинский скелетонист Ярослав Гераскевич, на пост которого сослался Гашек. Куценко был многократным чемпионом Украины, победителем и призером международных соревнований, участником чемпионатов Европы и мира и мастером спорта Украины международного класса.

Гашек постоянно выступает против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В частности, в ноябре прошлого года он пристыдил Францию за допуск россиянки на чемпионат Европы по дзюдо.