Легенда хокею розкритикував МОК та Францію за допуск росіян на Ігри після загибелі на фронті українського велогонщика

Домінік Гашек написав емоційного поста під враженням від загибелі Андрія Куценка

Легендарний чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Нагано-1998 Домінік Гашек відреагував на загибель на війні чемпіона України з велоспорту Андрія Куценка. Він жорстко розкритикував МОК та Францію за допуск росіян на Ігри.

На думку Гашека, поява громадян Росії на Олімпіаді-2024 у Парижі буде "рекламою російської війни". Чех опублікував пост у Х, в якому говориться:

"Ще одне втрачене життя видатного українського спортсмена, який захищав Батьківщину від російського агресора. А Франція впускатиме на свою територію російських громадян-спортсменів для реклами російської війни та злочинів на Олімпіаді в Парижі.

І МОК своєю позицією дозволяє та підтримує цю рекламу. З таким підходом як Франція, так і МОК несуть і нестимуть відповідальність за продовження війни та за багато втрачених життів», – написав Гашек.

34-річний Андрій Куценко загинув під час війни 3 липня. Про це повідомив, зокрема й український скелетоніст Ярослав Гераскевич, на пост якого послався Гашек. Куценко був багаторазовим чемпіоном України, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу та майстром спорту України міжнародного класу.

Гашек постійно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Зокрема, у листопаді минулого року він присоромив Францію за допуск росіянки на чемпіонат Європи з дзюдо.