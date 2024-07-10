Его ненавидит вся Германия: партнер Мудрика стал изгоем на Евро-2024 (видео)

Немецкие фанаты нашли козла отпущения в провале своей сборной на ЧЕ-2024

Фланговый защитник сборной Испании и лондонского "Челси" Марк Кукурелья столкнулся с хейтом болельщиков на чемпионате Европы-2024 по футболу. Во время поединка 1/2 финала Испания — Франция каждое касание мяча футболистом сопровождалось свистом.

Сам игрок считает поведение болельщиков необоснованным. Об этом сообщает Marca.

На каждом матче чемпионата Европы присутствует немало нейтральных болельщиков из Германии. Именно они устроили данную акцию. Дело в том, что в четвертьфинале ЧЕ-2024 испанцы прошли немцев (2:1), а игра завершилась со скандалом. При счете 1:1 в экстртаймах Кукурелья сыграл рукой в своей штрафной, заблокировав пушечный удар одно из немецких футболистов. Рефери Энтони Тейлор (Англия), а также его видеопомощники не стали назначать пенальти, вызвав гнев со стороны немецких фанатов. Теперь отдувается за решение арбитра испанец…

Полный видеообзор матча Испания — Германия:

"Такие вещи случаются, я ни в чем не виноват… Главное, что мы в финале, и точка", – сказал Кукурелья.

Напомним, Кукурелья знаком украинским болельщикам из-за странного конфликта с вингером "Челси" Михаилом Мудриком. Когда Михаил выходил на поле, Марк не отдавал ему пасы, хотя футболисты играют на одном фланге.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1), а в полуфинале ЧЕ-2024 — Францию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".