16-летний футболист поставил Францию на колени: Испания - в финале Евро-2024 (видео)

Франция покидает турнир

Во вторник, 10 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся первый поединок 1/2 финала. Сборная Испании сыграла с Францией.

Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 2:1 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Осторожного дебюта не получилось, и уже на старте поединка Франция забила свой первый гол из игры на Евро-2024. Мбаппе, который играл без маски, навесил в штрафную, а Рандаль Коло Муани головой замкнул передачу партнера. Испания отыгралась довольно быстро — 16-летний Ламин Ямаль нанес блестящий удар прямо в "девятку". Еще через несколько минут Дани Ольмо с помощью рикошета от Жюля Кунде вывел Фурию Роха вперед.

Второй тайм проходил с преимуществом Испании. Футболисты Фурии Роха отлично контролировали мяч, а вот Синие так и не нашли силы для решающего штурма. В финале Испания сыграет против победителя "дуэли" Англии и Нидерландов.

Полный видеообзор матча Испания — Франция:

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1).

Франция на групповой стадии турнира обыграла Австрию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала Синие прошли Бельгию (1:0), а в 1/4 финала — Португалию (0:0, 5:3 по пенальти). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".