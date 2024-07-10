Месси стал героем полуфиналов Евро и Копа Америки одновременно (видео)

Магия лучшего футболиста планеты работает даже на расстоянии

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси помог сборной Аргентины пробиться в финал Кубка Америки-2024 по футболу. Аргентинец забил свой первый гол на турнире.

Кроме того, в сети нашли связь Лионеля с испанскими футболистами Дани Ольмо и Ламином Ямалем, которые стали героями полуфинала Евро-2024 против Франции (2:1). Об этом сообщает "Телеграф".

Лионель Месси и маленький Ламин Ямаль в 2007 году

Лионель Месси и юный Дани Ольмо в 2006 году

Ольмо и Ямаль являются воспитанниками "Барселоны". Оба в детстве попали в объектив фотокамеры вместе с Месси, причем Ямаль в то время был еще младенцем. Примечательно, что фото Дани и Ламина с Лионелем стали вирусными в сети после групповой стадии Евро-2024 и все трое забили по голу в один день.

Полный видеообзор матча Испания — Франция

В ночь на 10 июля Аргентина прошла Канаду (2:0) в битве за право сыграть в финале Копа Америки-2024. Месси отличился голом. В финале турнира Альбиселесте сыграют против Уругвая или Колумбии.

Видеообзор матча Аргентина - Канада

В сети шутят, что "магия" Лионеля распространяется не только на Кубок Америки, но и на Евро.

Напомним, на чемпионате Европы-2024 по футболу осталось провести еще две игры. Во втором полуфинале встретятся команды Англии и Нидерландов.