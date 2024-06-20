Кубок Америки-2024: расписание и результаты матчей (видео)
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Турнир пройдет на футбольных полях США
В пятницу, 21 июня (время киевское), в Атланте (США) на "Мерседес-Бенц Стэдиум" стартует 48-й розыгрыш главного футбольного турнира среди южноамериканских и североамериканских команд под эгидой КОНМЕБОЛ — Кубок Америки-2024. Параллельно в Европе уже вовсю гремит Евро-2024.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Кубка Америки-2024. Сетка плей-офф будет сформирована по итогам группового этапа, который закончится 3 июля. Из группы в матчи на вылет выйдут команды, занявшие первые 2 места в своих квартетах. Отметим, в Украине все матчи Копа Америка-2024 покажет медиа-платформа Megogo.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей Кубка Америки-2024 по футболу (обновляется)
Групповой этап
1-й тур
21 июня
03:00 Аргентина — Канада
22 июня
03:00 Перу — Чили
23 июня
01:00 Эквадор — Венесуэла
04:00 Мексика — Ямайка
24 июня
01:00 США — Боливия
04:00 Уругвай — Панама
25 июня
01:00 Колумбия — Парагвай
04:00 Бразилия — Коста-Рика
2-й тур
26 июня
01:00 Перу — Канада
04:00 Чили — Аргентина
27 июня
01:00 Эквадор — Ямайка
04:00 Венесуэла — Мексика
28 июня
01:00 Панама — США
04:00 Уругвай — Боливия
29 июня
01:00 Колумбия — Коста-Рика
04:00 Парагвай — Бразилия
3-й тур
30 июня
03:00 Аргентина — Перу
03:00 Канада — Чили
1 июля
03:00 Мексика — Эквадор
03:00 Ямайка — Венесуэла
2 июля
04:00 Боливия — Панама
04:00 США — Уругвай
3 июля
04:00 Бразилия — Колумбия
04:00 Коста-Рика — Парагвай
Напомним, на Кубке Америки-2024 выступит аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает в США. Аргентинец феноменально играет за "Интер" Майами.