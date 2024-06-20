Кубок Америки-2024: расписание и результаты матчей (видео)

Турнир пройдет на футбольных полях США

В пятницу, 21 июня (время киевское), в Атланте (США) на "Мерседес-Бенц Стэдиум" стартует 48-й розыгрыш главного футбольного турнира среди южноамериканских и североамериканских команд под эгидой КОНМЕБОЛ — Кубок Америки-2024. Параллельно в Европе уже вовсю гремит Евро-2024.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Кубка Америки-2024. Сетка плей-офф будет сформирована по итогам группового этапа, который закончится 3 июля. Из группы в матчи на вылет выйдут команды, занявшие первые 2 места в своих квартетах. Отметим, в Украине все матчи Копа Америка-2024 покажет медиа-платформа Megogo.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей Кубка Америки-2024 по футболу (обновляется)

Групповой этап

1-й тур

21 июня

03:00 Аргентина — Канада

22 июня

03:00 Перу — Чили

23 июня

01:00 Эквадор — Венесуэла

04:00 Мексика — Ямайка

24 июня

01:00 США — Боливия

04:00 Уругвай — Панама

25 июня

01:00 Колумбия — Парагвай

04:00 Бразилия — Коста-Рика

2-й тур

26 июня

01:00 Перу — Канада

04:00 Чили — Аргентина

27 июня

01:00 Эквадор — Ямайка

04:00 Венесуэла — Мексика

28 июня

01:00 Панама — США

04:00 Уругвай — Боливия

29 июня

01:00 Колумбия — Коста-Рика

04:00 Парагвай — Бразилия

3-й тур

30 июня

03:00 Аргентина — Перу

03:00 Канада — Чили

1 июля

03:00 Мексика — Эквадор

03:00 Ямайка — Венесуэла

2 июля

04:00 Боливия — Панама

04:00 США — Уругвай

3 июля

04:00 Бразилия — Колумбия

04:00 Коста-Рика — Парагвай

Напомним, на Кубке Америки-2024 выступит аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает в США. Аргентинец феноменально играет за "Интер" Майами.