"Це і є нацизм": рішення Естонії викликало істерику в Росії

Естонія не хоче бачити російських спортсменів на своїй території

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала відмову російським гравцям вірменського "Урарту" у видачі віз Естонії. Відразу чотири російські футболісти команди не взяли участь у єврокубковому матчі через відмову естонської влади.

Відповідний коментар Захарової наводить sport-express.ru. Марія назвала те, що сталося, "нацизмом".

"Це і є нацизм", — сказала Захарова.

За вірменський клуб виступають шестеро росіян: Олександр Меліхов, Олександр Пуцко, Олег Поляков, Антон Кілін, Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв. Усі шестеро не зіграли у матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти ФК Калев, двоє – через травму. Додамо, що в першій грі "Урарту" переміг з рахунком 2:1, гра-відповідь між командами відбудеться у Вірменії 18 липня.

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