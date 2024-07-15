За золотом, спустя 16 лет: Харлан и Ко едут покорять Париж-2024

Лидер нашей команды едет на пятую Олимпиаду подряд

На Олимпиаде в Париже-2024 украинская команда по фехтованию будет представлена восемью спортсменками, две из которых запасные. По три шпажистки и саблистки выступят в личных и командных соревнованиях, а еще по одной — заявлены запасными в командные соревнования.

"Телеграф" представляет украинскую команду по фехтованию, безусловным лидером которой, несмотря на наличие спортсменок в разных видах оружия, является Ольга Харлан. Спустя 16 лет после золота Пекина-2008 Ольга вновь претендует на награды Игр.

Возродилась из пепла

Еще три года назад, казалось, что на карьере Ольги Харлан можно ставить крест. Спортсменка, на счету которой золото Пекина-2008 в командных соревнования, бронза Лондона-2012 и Рио-2016 в личных, а также серебро Рио-2016 в команде, на Игры в Токио-2020 приехала в единственном числе представлять Украину в женской сабле и проиграла в первом же раунде соревнований. Тогда казалось, что на карьере Харлан, исходя из ее весьма солидного для спорта возраста, можно поставить крест.

Так казалось два года. Но, летом 2023-го ситуация кардинально изменилась. На Европейских играх в Кракове Харлан неожиданно "выстрелила", легко и уверенно разобравшись со всеми соперницами. И завоевала золотую медаль. Да, там не было американок, китаянок и прочих "сильных мира сего". Но! Уже через месяц Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира за отказ пожать руку россиянке. Поднявшийся после этого скандал сыграл на руку нашей спортсменке, которую руководство Международной федерации фехтования (FIE) лично пригласило на Олимпийские игры. Более того, с лидера нашей команды сняли дисквалификацию уже по ходу ЧМ и она сумела выступить в командным турнире, где украинки дошли до четвертьфинала, проиграв сборной Южной Кореи.

После этого последовал ряд успехов на международных турнирах и сейчас Харлан находится в хорошей физической форме и готова к турниру психологически, Результат показанный на Евроиграх-2023 в Кракове, во время почти ежедневных обстрелов ее родного Николаева — яркое тому подтверждение.

Надежные партнеры

Кроме личного турнира Харлан ждет также выступление в команде. И тут стоит отметить, что у лидера отечественной команды весьма опытные партнеры. Алина Комащук вместе с Харлан выиграла командный турнир Евроигр-2023,полный комплект медалей ЧМ разных лет (золото, серебро и бронзу) а также серебро Игр в Рио-2016. А Елена Кравацкая из всех вышеперечисленных наград Комащук не имеет отношения только к золоту ЧМ. Но является победительницей Евроигр и призером чемпионатов мира и Олимпиады в Рио.

Чуть менее титулованная запасная Юлия Бакастова. Но и она имеет в коллекции наград три медали чемпионата Европы в командных турнирах — два серебра и бронзу.

Звезда, взошедшая в Кракове

Если Ольга Харлан сияет на помостах мирового фехтования уже больше полутора десятков лет, то имя Фейби Бежуры стало широко известно публике только год назад, в Кракове. На Евроиграх-2023 она завоевала золото в индивидуальном турнире шпажистов и, что называется, "проснулась знаменитой".

При этом, специалистам, глубоко "погруженным" в мир фехтования, имя Бежуры известно уже давно. Фейби, родившаяся в Киеве, в семьи украинки и гражданина Уганды, еще в 2014-15 годах блистала на помостах чемпионата Украины, завоевав сначала "золото" в индивидуальном первенстве, а затем и "серебро" — в команде.

На данный момент, золото Евроигр-2023 остается ее единственным крупным достижением на международной арене. Но, год назад в Кракове Фейби уже продемонстрировала как готова настроиться на главный старт года и выплеснуть все эмоции, талант и мастерство. Разумеется, на подобное настраиваются и болельщики, накануне турнира в Париже.

Шансы остальных

Вместе с Фейби в индивидуальных соревнованиях в Париже выступят Елена Кривицкая и Влада Харькова. А в команде, в качестве запасной к ним присоединится Дарья Варфоломеева.

Что интересно, Кривицкая выиграла больше медалей, чем Бежура на международной арене — сразу три бронзы чемпионата мира, две из которых в индивидуальном турнире шпажистов.А Влада Харькова на ЧЕ-2022 в Анталии выиграла личное золото и командную бронзу. И назвать Бежура лидером команды, при таких партнерах, весьма затруднительно. Хотя, именно сейчас она "на коне", после Евроигр.

Наконец, юная Дарья Варфоломеева не является призером чемпионатов мира и Европы, но уже в нынешнем 2024-м году выиграла бронзу этапа КМ в Катаре.Также в ее активе серебро Кубка Европы в команде, завоеванное осенью 2023-го.

Провал мужчин и женской рапиры

К сожалению, украинская команда в Париже-2024 будет представлена только в двух из шести видах программы. Пусть и в полном составе. В женской рапире, а также мужских сабле, шпаге и рапире украинцев в Париже не будет.

Кризис в украинском фехтовании длится уже не первый год. Мы уже упомянули о том, что на предыдущих Играх Токио-2020, Харлан вообще в единственном числе представляла Украину в женской сабле. Такая же ситуация была и с Еленой Кривицкой в шпаге. А кроме них нашу страну в фехтовании представлял только квартет мужчин-шпажистов Анатолий Герей, Богдан Никишин, Игорь Рейзлин и Роман Свичкар. Что касается мужских рапиры, сабли и женской рапиры, то украинские спортсмены пропускают уже даже не вторую Олимпиаду подряд.

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Три года назад, в Токио, результативным оказалось выступление Игоря Рейзлина, завоевавшего олимпийскую "бронзу". Сегодня, и Харлан, и Бежура, и команды саблисток и шпажисток в равной степени могут претендовать на награды. Хотя, медаль Харлан на пятой Олимпиаде подряд, конечно же, станет уникальным достижением.