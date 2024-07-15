За золотом, через 16 років: Харлан та Ко їдуть підкорювати Париж-2024

Лідер нашої команди їде на п’яту Олімпіаду поспіль

На Олімпіаді в Парижі-2024 українську команду з фехтування буде представлено вісьмома спортсменками, дві з яких запасні. По три шпажистки та шаблістки виступлять у особистих та командних змаганнях, а ще по одній – заявлені запасними у командні змагання.

"Телеграф" представляє українську команду з фехтування, безумовним лідером якої, попри наявність спортсменок у різних видах зброї, є Ольга Харлан. За 16 років після золота Пекіна-2008 Ольга знову претендує на нагороди Ігор.

Відродилася з попелу

Ще три роки тому здавалося, що на кар’єрі Ольги Харлан можна ставити хрест. Спортсменка, на рахунку якої золото Пекіна-2008 у командних змаганнях, бронза Лондона-2012 та Ріо-2016 у особистих, а також срібло Ріо-2016 у команді, на Ігри в Токіо-2020 приїхала в однині представляти Україну в жіночій шаблі та програла у першому ж раунді змагань. Тоді здавалося, що на кар’єрі Харлан, виходячи з її солідного для спорту віку, можна поставити хрест.

Так здавалося два роки. Але влітку 2023-го ситуація кардинально змінилася. На Європейських іграх у Кракові Харлан несподівано "вистрілила", легко та впевнено розібравшись із усіма суперницями. І здобула золоту медаль. Так, там не було американок, китаянок та інших "сильних світу". Але… Вже за місяць Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу за відмову потиснути руку росіянці. Скандал, що піднявся після цього, зіграв на руку нашій спортсменці, яку керівництво Міжнародної федерації фехтування (FIE) особисто запросило на Олімпійські ігри. Більше того, з лідера нашої команди зняли дискваліфікацію вже під час ЧС і вона зуміла виступити у командному турнірі, де українки дійшли до чвертьфіналу, програвши збірній Південної Кореї.

Після цього була низка успіхів на міжнародних турнірах і зараз Харлан перебуває в хорошій фізичній формі і готова до турніру психологічно.

Надійні партнери

Окрім особистого турніру на Харлан чекає також виступ у команді. І тут варто зазначити, що у лідера вітчизняної збірної дуже досвідчені партнери. Аліна Комащук разом із Харлан виграла командний турнір Євроігор-2023, повний комплект медалей ЧС різних років (золото, срібло та бронзу) а також срібло Ігор у Ріо-2016. А Олена Кравацька з усіх перерахованих вище нагород Комащук не має відношення тільки до золота ЧС. Але є переможницею Євроігор та призером чемпіонатів світу та Олімпіади у Ріо.

Трохи менш титулована запасна Юлія Бакастова. Але й вона має в колекції нагород три медалі чемпіонату Європи у командних турнірах — два срібла та бронзу.

Зірка, що зійшла у Кракові

Якщо Ольга Харлан сяє на помостах світового фехтування вже понад півтора десятка років, то ім’я Фейбі Бежури стало широко відоме публіці лише рік тому, у Кракові. На Євроіграх-2023 вона здобула золото в індивідуальному турнірі шпажистів і, що називається, "прокинулася знаменитою".

При цьому фахівцям, глибоко "зануреним" у світ фехтування, ім’я Бежури відоме вже давно. Фейбі, яка народилася в Києві, в сім’ї українки та громадянина Уганди, ще у 2014-15 роках сяяла на помостах чемпіонату України, здобувши спочатку "золото" в індивідуальній першості, а за рік і "срібло" — у команді.

На даний момент золото Євроігор-2023 залишається її єдиним великим досягненням на міжнародній арені. Але, рік тому у Кракові Фейбі вже продемонструвала, як готова налаштуватися на головний старт року та виплеснути всі емоції, талант й майстерність. Зрозуміло, на подібне налаштовуються і вболівальники напередодні турніру в Парижі.

Шанси інших

Разом із Фейбі в індивідуальних змаганнях у Парижі виступатимуть Олена Кривицька та Влада Харкова. А в команді, як запасна, до них приєднається Дар’я Варфоломєєва.

Що цікаво, Кривицька виграла більше медалей, ніж Бежура на міжнародній арені — одразу три бронзи чемпіонату світу, дві з яких в індивідуальному турнірі шпажистів. А Влада Харкова на ЧЄ-2022 в Анталії виграла особисте золото та командну бронзу. І назвати Бежура лідером команди, за таких партнерів, дуже важко. Хоча саме зараз вона "на коні", після Євроігор.

Нарешті, юна Дар’я Варфоломєєва не є призером чемпіонатів світу та Європи, але вже нинішнього 2024 року виграла бронзу етапу КС у Катарі. Також у її активі срібло Кубка Європи в команді, завойоване восени 2023-го.

Провал чоловіків та жіночої рапіри

На жаль, українська команда в Парижі-2024 буде представлена лише у двох із шести видах програми. Нехай і у повному складі. У жіночій рапірі, а також чоловічих шаблі, шпазі та рапірі українців у Парижі не буде.

Криза в українському фехтуванні триває вже не перший рік. Ми вже згадали про те, що на попередніх Іграх Токіо-2020, Харлан взагалі в однині представляла Україну в жіночій шаблі. Така сама ситуація була і з Оленою Кривицькою у шпазі. А крім них нашу країну у фехтуванні представляв лише квартет чоловіків-шпажистів Анатолій Герей, Богдан Нікишин, Ігор Рейзлін та Роман Свічкар. Щодо чоловічих рапір, шаблі та жіночої рапір, то українські спортсмени пропускають вже навіть не другу Олімпіаду поспіль.

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Три роки тому, у Токіо, результативним виявився виступ Ігоря Рейзліна, який завоював олімпійську "бронзу". Сьогодні, і Харлан, і Бежура, і команди шаблісток та шпажисток однаково можуть претендувати на нагороди. Хоча медаль Харлан на п’ятій Олімпіаді поспіль, звичайно ж, стане унікальним досягненням.