Стадионы и объекты проведения Олимпийских Игр 2024

Игры пройдут не только в Париже, а по всей Франции и даже в заморских территориях

26 июля в Париже пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2024. А за два дня до этого стартует соревновательная программа Игр, в частности футбольный турнир. 24 июля свой первый матч проведет и сборная Украины по футболу, которая сыграет с командой Ирака.

"Телеграф" представляет все места проведения соревнований в Париже и не только. Игры будут проходить по всей Франции.

Местами проведения в Париже Олимпийских игр 2024 станут Большой Париж, зона "Центр Парижа", Версаль, объекты вне Парижа и футбольные стадионы. А на Таити, крупнейшем острове Французской Полинезии, пройдут соревнования по серфингу.

Места проведения в Париже Олимпийских игр 2024:

Большой Париж

"Ив дю Мануар" (арена вмещает 15 000 зрителей) — хоккей на траве (на двух площадках);

"Стад де Франс" (77 083) — церемония закрытия, лёгкая атлетика и регби;

"Пари-Ла-Дефанс Арена" (15 220) — финальные соревнования по плаванию и водному поло;

"Порт-де-ла-Шапель Арена" (8000) — бадминтон и художественная гимнастика;

"Парижский водный центр" (5000) — водное поло (отборочные соревнования), прыжки в воду и синхронное плавание;

Временный объект в Ле-Бурже (5000) — спортивное скалолазание;

Объект в Сен-Дени (6000) — бокс (отборочные соревнования, четвертьфиналы), современное пятиборье (фехтование).

Зона "Центр Парижа"

"Парк де Пренс" (48 583) — футбол;

"Ролан Гаррос" (36 000) — теннис, бокс (финальные соревнования);

"Париж Экспо Порт де Версаль" (временная площадка) — волейбол (12 000), гандбол (6000, отборочные соревнования), настольный теннис (6000) и тяжёлая атлетика (6000);

"Арена Париж—Берси" (15 000) — спортивная гимнастика, прыжки на батуте и баскетбол (финальные соревнования);

"Гран-Пале" (8000) — фехтование, тхэквондо;

"Площадь Согласия" (временный объект, 30 000) — шоссейные велогонки, баскетбол 3×3, брейкданс и скейтбординг;

"Отель-де-Виль" (временный объект) — лёгкая атлетика (начало марафона);

"Мост Александра III" (временный объект, 1000) — плавание (марафон), триатлон и велоспорт (финиш гонки на время);

"Йенский мост" (временный объект, 13 000) — лёгкая атлетика (спортивная ходьба) и велоспорт (шоссейные гонки);

"Марсово поле" (временный объект, 12 000) — пляжный волейбол;

"Гран-Пале-Эфемер" (временный объект, 9000) — дзюдо и борьба;

"Дом инвалидов" (временный объект, 8000) — стрельба из лука, лёгкая атлетика (финиш марафона) и велоспорт (начало гонки на время).

Версаль

Временный объект у дворца Версаль (80 000) — конный спорт и современное пятиборье (помимо фехтования);

"Ле-Гольф-Насьональ]" (35 000) — гольф;

"Эланкур" — велоспорт (маунтинбайк);

"Велодром-Насьональ" (5000) — велоспорт (велогонки на треке, BMX).

Объекты вне Парижа

Лилль: "Пьер Моруа" (26 000) — баскетбол (отборочные соревнования) и гандбол (финальные соревнования);

Сена и Марна: "Вер-сюр-Марн" (22 000) — академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, спринт);

Марсель: "Старый порт Марселя" (5000) — парусный спорт;

Французская Полинезия: "Теахупоо" (5000) — сёрфинг;

Шатору: "Национальный стрелковый центр" (3000) — стрельба.

Футбольные стадионы

Марсель: "Велодром" (67 394) — шесть матчей групповой стадии, четвертьфиналы, женский и мужской полуфинал;

Лион: "Парк Олимпик Лионне" (59 186) — шесть матчей групповой стадии, четвертьфиналы, женский и мужской полуфинал, женский матч за третье место;

Бордо: "Матмют Атлантик" (42 115) — шесть матчей групповой стадии, четвертьфиналы;

Сент-Этьен: "Жоффруа Гишар" (41 965) — шесть матчей групповой стадии;

Ницца: "Альянц Ривьера" (35 624) — шесть матчей групповой стадии;

Нант: "Божуар" (35 322) — шесть матчей групповой стадии, четвертьфиналы, мужской матч за третье место.

Ранее "Теоеграф" сообщал, что на Олимпиаду в Париж поедут россияне, которые поддерживают Путина и войну. Также мы рассказывали о том, чего ждать от украинских легкоатлетов в Париже.