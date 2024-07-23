Ирак - Украина: где и когда смотреть исторический матч Сине-желтых на Олимпиаде-2024

Сине-желтые начинают свой путь на Олимпийских играх

В среду, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) сыграет свой первый матч на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Противостоять нашей команде будут футболисты Ирака.

В прямом эфире в Украине матч олимпийских команды Ирака и Украины покажет телеканал "Суспільне", а также медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок Ирак — Украина будет доступен для просмотра по ТВ на телеканалах "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" тощо). Также следить за игрой можно на сайте телеканала. На Megogo матч будет доступен в разделе "Спорт".

Сборной Украины на групповой стадии турнира сыграет 3 матча против Ирака, Марокко и Аргентины. Из группы в плей-офф выйдут по 2 лучшие команды.

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в четверку лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом наша команда впервые квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.