Укр

"Официанты говорят на русском": жена футболиста сборной отказалась переходить на украинский язык

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Лиза Третьякова не будет переходить на украинский язык Новость обновлена 21 июля 2024, 17:45
Лиза Третьякова не будет переходить на украинский язык. Фото instagram.com/tretyakovaliza/

Блогерша не хочет лицемерить

Жена украинского футболиста "Колоса", экс-полузащитника молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза напрочь отказалась переходить на украинский язык. К слову, в этом году Instagram разблокировал аккаунт Лизы.

Об этом Лиза рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Третьякова заявила, что весь ее город (Днепр) говорит на русском, а потому она "не будет лицемерить" и не будет переходить на украинский язык.

"Конечно, же нет.

У меня весь город говорит на русском, официанты в заведениях тоже.

Это же только в Instagram вы двуличите, я таким бредом не занимаюсь", — написала Лиза.

Лиза Третьякова о переходе на украинский язык
Лиза Третьякова о переходе на украинский язык

Отметим, Максим Третьяков является воспитанником "Днепра". До перехода в "Колос" он выступал за "Металлист", "Черноморец", "Александрию" и "Днепр-1". Также он играл за словацкий "ДАК 1904". Лиза является бьюти-блогером и моделью. На ее страницу в Instagram подписано почти 200 тысяч человек. Пара воспитывает двух детей.

Напомним, 19 июля, на Общем собрании Участников Украинской Премьер-лиги (УПЛ) обсуждали заявление СК "Днепр-1" о снятии с соревнований и возможных вариантах для замены клуба в новом сезоне. Днепровский клуб имеет проблемы с финансированием.

Теги:
#Футбол #ФК Колос #Максим Третьяков #Лиза Третьякова