"Днепр-1" убрали из УПЛ: кто займет место команды в чемпионате Украины

Днепровский клуб, похоже, исчезнет из футбольной карты Украины

В пятницу, 19 июля, на Общем собрании Участников Украинской Премьер-лиги (УПЛ) обсуждали заявление СК "Днепр-1" о снятии соревнований и возможных вариантах для замены клуба в сезоне-2024/25. К слову, летом состоялись переходные матчи.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ на своем официальном сайте. Ожидается, что днепровский клуб в Лиге заменит "Минай", однако есть и альтернативный вариант.

Клубы УПЛ по результатам рейтингового голосования определили два предложения на рассмотрение и утверждение Исполкома УАФ:

Первое, набравшее больше голосов, — предоставить место в УПЛ ФК "Минай".

Второе — провести переходной турнир с участием четырех команд (Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть утверждено Исполкомом УАФ. Добавим, по информации "ТаТоТаке", за "Минай" проголосовали "Верес", "Заря", "Ингулец", "Кривбасс", ЛНЗ, "Оболонь", "Полесье" и "Шахтер". За турнир четырех — "Динамо", "Александрия", "Рух", "Черноморец" и "Колос". "Карпаты" и "Ворскла" воздержались.

Отметим, "Днепр-1" испытывал серьезные финансовые проблемы по ходу всего сезона 2023/24. Тем не менее команда сумела пробиться в зону еврокубков.