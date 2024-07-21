Его ненавидела вся Россия: известный футболист завершил международную карьеру

Игрок успел поиграть в Украине

Защитник греческого АЕКа Домагой Вида объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. 35-летний футболист поехал вместе с национальной командой на чемпионат Европы-2024 по футболу, однако так и ни разу не вышел на поле.

Соответствующее заявление разместила пресс-служба Федерации футбола Хорватии на своей официальной страничке в Instagram. Домагой провел за сборную Хорватии свыше ста игр.

Вида дебютировал за национальную команду в мае 2010 года. С тех пор он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 105 матчах за Хорватию. В составе национальной команды Домагой ставал вице-чемпионом мира в 2018 году и выиграл "бронзу" на Мундиале в Катаре.

Вида с 2013 по 2017 годы выступал за киевское "Динамо". В 1/4 финала ЧМ-2018 в России Вида забил гол и реализовал пенальти в ворота сборной РФ, после чего записал совместное видео с еще одним бывшим игроком Бело-синих Огненом Вукоевичем. На кадрах Домагой заявил "Слава Украине", из-за чего у россиян началась настоящая истерика. На игрока посыпались оскорбления со всей России. В итоге Вукоевич и Вида принесли извинения.

Напомним, сборная Хорватии на Евро-2024 не сумела выйти из группы. Хорваты крупно проиграли Испании (0:3), сыграли вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1).