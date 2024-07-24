Ирак - Украина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сине-желтые сыграют против Львов Месопотамии

В среду, 24 июля, олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) сыграет свой первый поединок на Олимпийских играх в Париже. Сине-желтые проведут игру против команды Ирака.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Ирак — Украина. Встреча первого тура группового этапа ОИ состоится в Лионе на одноименной арене, начало поединка — в 20:00 по киевскому времени.

Ирак — Украина — начало в 20:00 (обновляется)

Сборная Украины выступает на Олимпийском футбольном турнире впервые. На групповом этапе нашей команде предстоит сыграть еще два матча: против Марокко и Аргентины. Из квартета в плей-офф выйдут по две лучшие команды.

Добавим, что матч Ирак — Украина можно бесплатно посмотреть в прямом эфире. К слову, букмекеры считают Сине-желтых фаворитами встречи.

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом наша команда впервые квалифицировалась на Олимпийские игры.