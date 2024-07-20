Сборная Украины по футболу на Олимпиаде в Париже: расписание, результаты, турнирные расклады

Сине-желтые впервые сыграют на Олимпиаде

В среду, 24 июля, еще до официального начала Олимпиады-2024 в Париже стартует олимпийский футбольный турнир. Сборная Украины впервые попала на соревнования благодаря хорошему выступлению на молодежном чемпионате Европы-2023.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей олимпийской сборной Украины на Играх-2024. Наша команда на групповой стадии турнира сыграет 3 матча. Из группы в плей-офф выйдут по 2 лучшие команды.

Расписание и результаты матчей сборной Украины по футболу на Олимпийских играх в Париже (обновляется)

Групповой турнир

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в четверку лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, наша команда впервые квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.