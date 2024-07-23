Ірак — Україна: де і коли дивитись історичний матч Синьо-жовтих на Олімпіаді-2024

Синьо-жовті розпочинають свій шлях на Олімпійських іграх

У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграє свій перший матч на Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Протистоятимуть нашій команді футболісти Іраку.

У прямому ефірі в Україні матч олімпійських команди Іраку та України покаже телеканал "Суспільне", а також медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Ірак — Україна буде доступний для перегляду по ТБ на телеканалах "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" тощо). Також слідкувати за грою можна на сайті телеканалу. На Megogo матч буде доступний у розділі "Спорт". Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Збірна України на груповій стадії турніру зіграє 3 матчі проти Іраку, Марокко та Аргентини. З групи в плей-оф вийдуть по 2 найкращі команди.

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до четвірки найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином наша команда вперше кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Парижі.