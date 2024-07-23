Ирак - Украина: букмекеры оценили шансы команд на Олимпийских играх

Специалисты верят в успех Сине-желтых

В среду, 24 июля олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) сыграет с Ираком. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Ирак — Украина.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу украинцев с коэффициентом 1,84. В то же время подобный успех иракцев менее вероятен — коэффициент 5,40. Самым вероятным исходом встречи букмекеры называют ничью со счетом 1:1 (коэффициент 6,10).

Прогноз букмекеров на матч Олимпиады-2024 Ирак — Украина

Favbet: (победа Ирака 5,40 — ничья 3,65 — победа Украины 1,84)

William Hill: (4,75 — 3,30 — 1,70)

Bwin: (4,60 — 3,40 — 1,77)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру Ирак — Украина в прямом эфире. К слову, трансляция поединка в Украине будет доступна на нескольких платформах.

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в четверку лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом наша команда впервые квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже.