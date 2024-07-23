Ірак – Україна: букмекери оцінили шанси команд на Олімпійських іграх

Фахівці вірять у успіх Синьо-жовтих

У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграє з Іраком. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ірак — Україна.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу українців із коефіцієнтом 1,84. Водночас подібний успіх іракців менш ймовірний — коефіцієнт 5,40. Найімовірнішим результатом зустрічі букмекери називають нічию з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,10).

Прогноз букмекерів на матч Олімпіади-2024

Favbet: (перемога Іраку 5,40 – нічия 3,65 – перемога України 1,84)

William Hill: (4,75 — 3,30 — 1,70)

Bwin: (4,60 — 3,40 — 1,77)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитись гру Ірак — Україна у прямому ефірі. До речі, трансляція поєдинку в Україні буде доступна на кількох платформах.

Нагадаємо, збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до четвірки найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином наша команда вперше кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі.