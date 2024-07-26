На Олимпиаде не хватает яиц? "Телеграф" узнал детали скандала

Организаторы знают о проблеме и решают ее

Олимпийские игры-2024 в Париже вот-вот начнутся. Однако, к сожалению, перед стартом турнира не обошлось без неприятных историй.

Одной из них стал продовольственный кризис в олимпийской деревне, из-за отсутствия некоторых продуктов питания, в частности, яиц. Об этом сообщает "Телеграф".

По информации lequipe, многие атлеты 23 и 24 июля жаловались на недостаточное количество некоторых продуктов питания. Из-за дефицита яиц организаторам пришлось нормировать порции. Проблему признали и в ближайшее время пообещали ее решить.

Корреспондент "Телеграфа" встретил украинскую саблистку Ольгу Харлан и гимнаста Илью Ковтуна и разузнал, как обстоят дела с питанием на Играх. Они отметили, что территория столовой огромная, там представлены разные кухни. Если чего-то не хватает, то это можно заменить продуктами другой кухни, например, азиатской. Вместо яиц взять ту же рыбу.

"Мы сейчас больше сосредоточены на самих будущих соревнованиях, а не на этих мелочах. Голова забита совсем другими мыслями", — заявила Харлан.

Стоит отметить, что в саму столовую журналистов так и не пустили. Видимо, это связано со скандалом, о котором на весь мир сообщили британские олимпийцы. К слову, команда Великобритании наняла собственного шеф-повара, чтобы решить проблему.

Напомним, Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Спортсменам на Играх традиционно выдали презервативы.