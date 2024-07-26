На Олімпіаді не вистачає яєць? "Телеграф" дізнався деталі скандалу

Організатори знають про проблему та вирішують її

Олімпійські ігри-2024 у Парижі ось-ось розпочнуться. Однак, на жаль, перед стартом турніру не обійшлося без неприємних історій.

Однією з них стала продовольча криза в олімпійському селищі через відсутність деяких харчових продуктів, зокрема яєць. Про це повідомляє "Телеграф".

За інформацією lequipe, багато атлетів 23 та 24 липня скаржилися на недостатню кількість деяких харчових продуктів. Через дефіцит яєць організаторам довелося нормувати порції. Проблему визнали та найближчим часом пообіцяли її вирішити.

Кореспондент "Телеграфа" зустрів українську шаблістку Ольгу Харлан та гімнаста Іллю Ковтуна і дізнався, як справи з харчуванням на Іграх. Вони наголосили, що територія їдальні величезна, там представлені різні кухні. Якщо чогось не вистачає, це можна замінити продуктами іншої кухні, наприклад, азійської. Замість яєць взяти ту саму рибу.

"Ми зараз більше зосереджені на самих майбутніх змаганнях, а не на цих дрібницях. Голова забита зовсім іншими думками", — заявила Харлан.

Варто зазначити, що до самої їдальні журналістів так і не пустили. Напевно, це пов’язано зі скандалом, про який на весь світ повідомили британські олімпійці. До слова, команда Великої Британії найняла власного шеф-кухаря, щоб розв'язати проблему.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня. Спортсменам на Іграх традиційно видали презервативи.