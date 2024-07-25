Олимпиада-2024: где и когда бесплатно смотреть церемонию открытия Игр в Париже

Парад спортсменов пройдет не на стадионе, а на реке

В пятницу, 26 июля, официально стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Начнется Олимпиада-2024 помпезной церемонией открытия.

В прямом эфире в Украине грандиозное шоу бесплатно покажет телеканал "Суспільне Спорт". Об этом сообщает "Телеграф".

Церемонию открытия также бесплатно покажут местные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" и т.д.), а также "Перший". Кроме того, посмотреть шоу можно будет на "Евроспорт 1", доступный на медиа-платформе Megogo (нужна подписка). Начало церемонии — в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, на церемонии открытия Игр-2024 планируется несколько нововведений. Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а на главной водной артерии – реке Сене – и вдоль нее. Парад спортсменов пройдет по Сене, по которой делегация каждой страны будет передвигаться на отдельной лодке.

Многие жители и гости Парижа смогут увидеть мероприятие вживую совершенно бесплатно, ведь билеты требуются лишь на нижних набережных. Парад завершится перед финалом церемонии на Трокадеро. Спортсмены будут в центре внимания постоянно, что отражает цель "Парижа 2024" – провести Игры, созданные для спортсменов и самими спортсменами.

Напомним, украинские футболисты стартовали на Играх-2024 с поражения. Кроме того, в нашей группе произошел скандальный матч.