На Олимпиаде в Париже прогремел шпионский скандал

Канадцы просто хотели узнать, что делают их соперники

Олимпийские игры в Париже еще официально не стартовали, однако на турнире уже произошла серия скандалов. Члены женской сборной Канады по футболу с помощью дрона шпионили за тренировкой сборной Новой Зеландии.

Это обернулось громким скандалом, из-за чего помощник тренера сборной Канады по футболу Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди были исключены из олимпийской команды. Об этом сообщает ESPN.

Канадский олимпийский комитет (КОК) принял решение исключить двух членов сборной, причастных к инциденту, и отправил их домой. Также в КОК извинились перед новозеландской стороной.

"Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Приносим искренние извинения сборной Новой Зеландии, всем игрокам, которых затронул этот инцидент, и Олимпийскому комитету Новой Зеландии", — гласит сообщение.

Добавим, что по информации ESPN, оператор дрона был арестован, признал вину и получил восьмимесячный условный срок, а ассистентка была оправдана. Кроме того, главный тренер сборной Канады Беверли Пристман решила не руководить командой в матче с новозеландками. Встреча состоится 25 июля.

Напомним, украинских спортсменов не будут наказывать за отказ пожимать руки россиянам на Олимпиаде в Париже. Это решение вызвало истерику в РФ.