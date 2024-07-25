В группе Украины на Олимпиаде произошло немыслимое: ФИФА просят разобраться

Аргентина и Марокко, похоже, сыграли самый странный футбольный матч в истории

Аргентина обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) по итогам игры с Марокко (1:2) на Олимпиаде-2024. К слову, сборной Украины предстоит сыграть с этими командами на групповой стадии олимпийского турнира.

Соответствующее заявление Ассоциации футбола Аргентины (AFA) опубликовано на официальном сайте организации. В Аргентине возмущены беспорядками на трибунах, что привело к тому, что арбитр увел команды с поля.

"Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими в матче нашей сборной до 23 лет с командой Марокко, в дисциплинарный комитет ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой масштаба.

Необходимо обеспечить безопасность игроков для мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол, и со своей стороны сделаем все необходимое для этого", – говорится в заявлении AFA.

Напомним, Аргентина и Марокко сыграли, пожалуй, самый скандальный матч в истории футбола. На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, а судья Гленн Нюберг решил проверить момент с помощью VAR. Тут же марокканские болельщики начали беспорядки, из-за чего рефери увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Спустя 2 часа арбитр отменил гол аргентинцев из-за офсайда и заставил команды вернуться на поле, чтобы доиграть 3 минуты добавленного времени. Встреча, которая проходила в Сент-Этьене, завершилась победой Марокко со счетом 2:1.

Напомним, олимпийская сборная Украины в стартовом матче Олимпиады-2024 проиграла Ираку (1:2). Это серьезно ударило по шансам Сине-желтых на выход из группы. Украина впервые отобралась на олимпийский футбольный турнир.