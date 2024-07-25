Впервые в истории: выбран знаменоносец сборной Украины на Олимпиаде в Париже (фото)

Знаменосцем Сине-желтых на Играх впервые станет теннисистка

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. К слову, накануне спортсменка заработала внушительную сумму на "Уимблдоне-2024".

Об этом теннисистка заявила в эксклюзивном комментарии "Суспільне Спорт" в Париже. В комментарии НОК Украины Элина отметила, что ей нравится играть за страну.

"У меня есть опыт выступлений в Рио-2016 и Токио-2020. Так что для меня это будет уже третья Олимпиада. Я очень рада, что смогла вернуться на корт и у меня есть возможность еще раз выступить на Играх.

Когда я только начинала тренироваться после рождения дочери, это была моя первоочередная задача. Игры всегда были для меня отдельной темой и особой мотивацией. Ведь здесь я играю за свою страну! Для меня это очень важно, особенно в такое тяжелое время!

Поэтому готовимся и работаем. Надеюсь, что Олимпиада сложится хорошо для меня, как и в Токио", — заявила Свитолина.

Отметим, церемония открытия Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Ее начало – в 20:30 по киевскому времени. Официальным транслятором Олимпиады в Украине является телеканал "Суспільне". Кроме того, за ходом ОИ можно следить и на других платформах.