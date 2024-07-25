Город любви принимает Олимпиаду: спортсменам на Играх раздали 200 тысяч презервативов

Французские власти считают, что спортсмены не смогут использовать такой запас презервативов

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже официально стартуют в пятницу, 26 июля. Спортсмены постепенно приезжают в Олимпийскую деревню, где на них ждет место для сна, питание и, конечно же, презервативы.

Об этом сообщает NY Post. В Город любви прибудут около 15 тысяч спортсменов и сотрудников.

На Олимпиаде в Париже олимпийцам выделят 10 тысяч латексных салфеток для орального секса, 200 тысяч презервативов и 20 тысяч женских презервативов. Примечательно, что все контрацептивы упакованы в яркие упаковки, на которых можно заметить Фригги — талисмана Олимпийских игр-2024.

На упаковках можно заметить надписи: "На поле любви играй честно. Спрашивай согласие", "Не нужно быть золотым медалистом, чтобы это надеть!", "Не делись ничем, кроме победы. Защити себя и других от ЗППП (Заболеваниями, передающимися половым путем)".

Недавно ирландский гимнаст Рис Маккленахан решил проверить "антисекс-кровать" в олимпийской деревне на прочность. Кровать испытание выдержала.

Напомним, перед стартом Игр произошло уже несколько скандалов. Во-первых, сборная Аргентины по футболу спустя два часа после окончания игры потеряла ничью с Марокко. Во-вторых, представители женской сборной Канады по футболу шпионили за соперниками с помощью дрона.