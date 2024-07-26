Лукашенко подготовил "достойный" ответ Западу на Олимпиаду: сеть хохочет

Турнир станет единственным международным соревнованием в Беларуси в 2024 году

Пока весь мир будет следить за Олимпийскими играми в Париже, в Беларуси состоится чемпионат мира по городкам. Турнир пройдет в городе Молодечно.

На соревнования приедут команды России, Германии, Канады, Франции и других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Международной Федерации городошного спорта и Федерации городошного спорта России Надежда Павлова рассказала, что чемпионат мира в Молодечно внесен правительством Республики Беларусь в перечень особо значимых спортивных событий, ведь это единственный международный спортивный форум в стране в 2024 году.

"У Республики Беларусь большой опыт проведения международных соревнований по городошному спорту, в 2009 году в Молодечно принимали IV чемпионат мира. В этом году нас удивят составом участников, новым стадионом и замечательным талисманом – бобром Спрыциком (Ловкий)", — заявила Павлова.

Суть игры Городки

Ожидается, что в турнире также примут участие команды Гвинеи, Ирана, Канады, Китая, Кубы, Туркмении, Турции и Эквадора. В сети лишь посмеялись над новостью.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусским спортсменам стоит участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, как это предлагает Международный олимпийский комитет. При этом диктатор призвал белорусов "набить морду соперникам".