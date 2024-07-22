Олимпиада 2024: расписание соревнований

Представляем расписание финалов в тех видах программы, где участвую и претендуют на медали украинские спортсмены

26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024, которые будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины, от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.

"Телеграф" публикует расписание финалов в тех видах программы, где участвую и претендуют на медали украинские спортсмены. При этом, украинцы потенциально будут бороться за медали каждый день.

33-и по счету летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции и ряде других городов по всей стране, а также на заморской территории — во Французской Полинезии. На Таити состоятся соревнования по серфингу.

Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 26 июля. Но еще до официального открытия, 24-25 июля, начнутся соревнования по футболу, гандболу, регби-7 и стрельбе из лука. Так, 24 июля сборная Украины по футболу проведет первый матч олимпийского турнира. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с командой Ирака.

Среда, 24 июля

20.00. Футбол: Украина – Ирак

Пятница, 26 июля

20.30. Церемония открытия Олимпийских игр

Суббота, 27 июля

12.00. Прыжки в воду: 3 м, синхрон, женщины, финал

16.30. Спортивная гимнастика: квалификация, мужчины

18.00. Футбол: Украина – Марокко

20.50. Фехтование: женщины, шпага (потенциально)

Воскресенье, 28 июля

13.00. Стрельба: 10 м, женщины (потенциально)

Понедельник, 29 июля

12.00. Прыжки в воду: 10 м, синхрон, мужчины

17.00. Дзюдо: 57 кг, Дарья Белодед (потенциально)

18.30. Спортивная гимнастика: команда, финал

20.00. Фехтование: женщины, сабля (потенциально)

Вторник, 30 июля

10.30. Стрельба: команда, 10 м, пистолет (потенциально)

14.30. Фехтование: женщины, шпага, команда

18.30. Футбол: Украина – Аргентина

21.30. Вечерняя сессия плавания (Михаил Романчук)

Среда, 31 июля

12.00. Прыжки в воду: 10 м, женщины, синхрон

13.14. Академическая гребли: женская четверка парная, финал

18.30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье

Четверг, 1 августа

10.20. Легкая атлетика: спортивная ходьба, женщины

17.00. Дзюдо: 78 кг, Елизавета Литвиненко (потенциально)

21.30. Вечерняя сессия плавания (Александр Желтяков, Владислав Бухов)

Пятница, 2 августа

10.30. Стрельба из лука, смешанная команда

11.10. Утренняя сессия легкой атлетики: прыжки в высоту, метание молота

16.00 или 22.00. Футбол, потенциальный четвертьфинал с участием сборной Украины

21.30. Плавание: 50 м, Бухов (потенциально)

Суббота, 3 августа

14.00. Фехтование: сабля, женщины, команда

21.20. Легкая атлетика: тройной прыжок, Марина Бех-Романчук (потенциально)

Воскресенье, 4 августа

19.36. Плавание: 1500 м, Михаил Романчук (потенциально)

20.50. Легкая атлетика: прыжки в высоту, женщины, финал

21.30. Легкая атлетика: метание молота, мужчины, финал (потенциально)

Понедельник, 5 августа

12.45. Спортивная гимнастика: финалы

Вторник, 6 августа

19.15. Борьба: женщины до 50 кг и до 68 кг (Татьяна Рыжко, Оксана Ливач)

Среда, 7 августа

08.30. Легкая атлетика: спортивная ходьба, команда

11.05. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, квалификация

19.15. Борьба: женщины до 50 кг, греко-римская до 67 кг и 87 кг (Жан Беленюк, Парвиз Насибов)

23.51. Бокс: 80 кг, Александр Хижняк, финал (потенциально)

Четверг, 8 августа

14.20. Гребля на байдарках и каноэ: финалы

16.00. Тяжёлая атлетика: женщины, 59 кг, (Камила Конотоп)

19.15. Борьба: греко-римская до 67 кг и 87 кг, женщины до 57 кг

21.25. Легкая атлетика: метание копья, Артур Фельфнер (потенциально)

Пятница, 9 августа

11.00. Художественная гимнастика: многоборье, финал

13.40. Гребля на байдарках и каноэ: финалы

19.15. Борьба: женщины до 57 кг и 62 кг

Суббота, 10 августа

15.00. Художественная гимнастика: команда, финал (потенциально)

19.15. Борьба: женщины до 62 кг

20.10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, финал (потенциально)

20.30. Артистическое плавание: дуэт, произвольная программа

Воскресенье, 11 августа

22.00. Церемония закрытия

Ранее "Телеграф" сообщал, где можно будет в Украины посмотреть Олимпийские игры.