Олимпиада 2024: расписание соревнований
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Представляем расписание финалов в тех видах программы, где участвую и претендуют на медали украинские спортсмены
26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024, которые будут проходить по 11 августа. В соревнованиях примет участие сборная Украины, от нашей страны будут бороться за медали 140 атлетов.
"Телеграф" публикует расписание финалов в тех видах программы, где участвую и претендуют на медали украинские спортсмены. При этом, украинцы потенциально будут бороться за медали каждый день.
33-и по счету летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции и ряде других городов по всей стране, а также на заморской территории — во Французской Полинезии. На Таити состоятся соревнования по серфингу.
Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 26 июля. Но еще до официального открытия, 24-25 июля, начнутся соревнования по футболу, гандболу, регби-7 и стрельбе из лука. Так, 24 июля сборная Украины по футболу проведет первый матч олимпийского турнира. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с командой Ирака.
Среда, 24 июля
20.00. Футбол: Украина – Ирак
Пятница, 26 июля
20.30. Церемония открытия Олимпийских игр
Суббота, 27 июля
12.00. Прыжки в воду: 3 м, синхрон, женщины, финал
16.30. Спортивная гимнастика: квалификация, мужчины
18.00. Футбол: Украина – Марокко
20.50. Фехтование: женщины, шпага (потенциально)
Воскресенье, 28 июля
13.00. Стрельба: 10 м, женщины (потенциально)
Понедельник, 29 июля
12.00. Прыжки в воду: 10 м, синхрон, мужчины
17.00. Дзюдо: 57 кг, Дарья Белодед (потенциально)
18.30. Спортивная гимнастика: команда, финал
20.00. Фехтование: женщины, сабля (потенциально)
Вторник, 30 июля
10.30. Стрельба: команда, 10 м, пистолет (потенциально)
14.30. Фехтование: женщины, шпага, команда
18.30. Футбол: Украина – Аргентина
21.30. Вечерняя сессия плавания (Михаил Романчук)
Среда, 31 июля
12.00. Прыжки в воду: 10 м, женщины, синхрон
13.14. Академическая гребли: женская четверка парная, финал
18.30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье
Четверг, 1 августа
10.20. Легкая атлетика: спортивная ходьба, женщины
17.00. Дзюдо: 78 кг, Елизавета Литвиненко (потенциально)
21.30. Вечерняя сессия плавания (Александр Желтяков, Владислав Бухов)
Пятница, 2 августа
10.30. Стрельба из лука, смешанная команда
11.10. Утренняя сессия легкой атлетики: прыжки в высоту, метание молота
16.00 или 22.00. Футбол, потенциальный четвертьфинал с участием сборной Украины
21.30. Плавание: 50 м, Бухов (потенциально)
Суббота, 3 августа
14.00. Фехтование: сабля, женщины, команда
21.20. Легкая атлетика: тройной прыжок, Марина Бех-Романчук (потенциально)
Воскресенье, 4 августа
19.36. Плавание: 1500 м, Михаил Романчук (потенциально)
20.50. Легкая атлетика: прыжки в высоту, женщины, финал
21.30. Легкая атлетика: метание молота, мужчины, финал (потенциально)
Понедельник, 5 августа
12.45. Спортивная гимнастика: финалы
Вторник, 6 августа
19.15. Борьба: женщины до 50 кг и до 68 кг (Татьяна Рыжко, Оксана Ливач)
Среда, 7 августа
08.30. Легкая атлетика: спортивная ходьба, команда
11.05. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, квалификация
19.15. Борьба: женщины до 50 кг, греко-римская до 67 кг и 87 кг (Жан Беленюк, Парвиз Насибов)
23.51. Бокс: 80 кг, Александр Хижняк, финал (потенциально)
Четверг, 8 августа
14.20. Гребля на байдарках и каноэ: финалы
16.00. Тяжёлая атлетика: женщины, 59 кг, (Камила Конотоп)
19.15. Борьба: греко-римская до 67 кг и 87 кг, женщины до 57 кг
21.25. Легкая атлетика: метание копья, Артур Фельфнер (потенциально)
Пятница, 9 августа
11.00. Художественная гимнастика: многоборье, финал
13.40. Гребля на байдарках и каноэ: финалы
19.15. Борьба: женщины до 57 кг и 62 кг
Суббота, 10 августа
15.00. Художественная гимнастика: команда, финал (потенциально)
19.15. Борьба: женщины до 62 кг
20.10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, финал (потенциально)
20.30. Артистическое плавание: дуэт, произвольная программа
Воскресенье, 11 августа
22.00. Церемония закрытия
Ранее "Телеграф" сообщал, где можно будет в Украины посмотреть Олимпийские игры.