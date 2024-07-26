Лукашенко підготував "гідну" відповідь Заходу на Олімпіаду: мережа регоче

Турнір стане єдиним міжнародним змаганням у Білорусі у 2024 році

Поки весь світ стежитиме за Олімпійськими іграми в Парижі, у Білорусі відбудеться чемпіонат світу з городкового спорту. Турнір пройде у місті Молодечно.

На змагання приїдуть команди Росії, Німеччини, Канади, Франції та інших країн. Про це повідомляє ТАСС.

Президент Міжнародної Федерації городкового спорту та Федерації городкового спорту Росії Надія Павлова розповіла, що чемпіонат світу в Молодечно внесений урядом Республіки Білорусь до переліку особливо значущих спортивних подій, адже це єдиний міжнародний спортивний форум у країні у 2024 році.

"У Республіки Білорусь великий досвід проведення міжнародних змагань з городкового спорту, у 2009 році в Молодечно приймали IV чемпіонат світу. Цього року нас здивують складом учасників, новим стадіоном та чудовим талісманом – бобром Сприциком (Спритний)", — заявила Павлова.

Суть гри

Очікується, що у турнірі також візьмуть участь команди Гвінеї, Ірану, Канади, Китаю, Куби, Туркменії, Туреччини та Еквадору. У мережі лише посміялися з новини.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським спортсменам варто брати участь в Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі, як це пропонує Міжнародний олімпійський комітет. При цьому диктатор закликав білорусів "набити морду суперникам".