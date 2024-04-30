"Набей морду сопернику": Лукашенко дал совет спортсменам из Беларуси

Не хватало только мордобоя на Олимпиаде

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусским спортсменам стоит участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из Беларуси выступить на играх в Париже без флага и гимна и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Лукашенко приводит belta.by. Он посоветовал белорусам "набить морду" соперникам. Кроме того, диктатор отметил, что успех отечественных атлетов на Олимпиаде станет политическим ударом.

"Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус.

Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили", — заявил Лукашенко.

Накануне Министерство информации Беларуси разрешило показывать в стране матчи чемпионата Европы-2024 по футболу без согласия УЕФА. В Беларуси уже показывали спортивные мероприятия в пиратских трансляциях на госканалах, в частности выступления нейтральных теннисисток Виктории Азаренко и Арины Соболенко на Australian Open-2023 и Australian Open-2024.