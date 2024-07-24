Мудрик кардинально сменил имидж после Евро: футболиста сравнивают с легендой спорта (фото)

Игрок будет меньше времени тратить на свою прическу

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик удивил всех своей новой прической. К слову, Михаил вместе с национальной командой провалились на чемпионате Европы-2024 по футболу.

Новый имидж Мудрика удивил даже пресс-службу "Челси". Соответствующий снимок опубликован на аккаунте Синих в соцсети Х.

Михаил решился на короткую стрижку, с выбритыми висками. Теперь точно никто не будет критиковать игрока из-за прически, на которую необходимо тратить время.

Журналист Эндрю Тодос в соцсети Х отметил, что теперь Мудрик стал похож на легенду футбола Дэвида Бекхэма, который в начале нулевых играл с короткой стрижкой. В комментариях под постом ему ответили, что Миша — вылитый Брэд Питт из фильма "Бойцовский клуб".

Брэд Питт в фильме Бойцовский клуб

Отметим, в прошлом сезоне Мудрик провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Михаил угодил в скандал во время Евро-2024. Футболист якобы отправил цветы своей возлюбленной Виолетте Грачевой в Россию. Позже стало понятно, что пара рассталась.