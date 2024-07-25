По лекалам Северной Кореи: российских спортсменов обяжут давать присягу и знать гимн

Российские спортсмены высокого уровня будут давать присягу

В Госдуму РФ внесли законопроект об обязательном знании спортсменами гимна России. Законопроект внесли депутаты Антон Шипулин, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова, Рустам Калимуллин и скандальный Дмитрий Свищев.

Об этом сообщает sozd.duma.gov.ru. Кроме того, российских атлетов уровня кандидатов в национальную сборную обяжут давать так называемую "присягу Спортсмена".

"Указанные действия позволят объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов – кандидатов и членов сборных команд Российской Федерации, которую они осуществляют в интересах России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В сети высмеяли данный законопроект. Один из пользователей напомнил, как один из его авторов Антон Шипулин и другие россияне опозорились на ЧМ-2017 по биатлону после своей победы в эстафете. Во время награждения организаторы вместо гимна РФ включили другую мелодию, а первым кто понял это были не россияне, а француз Мартен Фуркад, занявший второе место со своей сборной.

"Не знаю, что за музыку они там поставили, но я сразу сказал Беатриксу: "Кажется, это не российский гимн". И вроде бы я это понял даже раньше, чем русские ребята", — сказал тогда Фуркад.

Напомним, МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправятся 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены.