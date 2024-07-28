Футбольную сборную жестко наказали на Олимпиаде: подробности скандала

ФИФА наказала действующих олимпийских чемпионок

Женскую сборную Канады по футболу наказали за шпионаж на Олимпийских играх в Париже. Представители команды с помощью беспилотника следили за соперницами из Новой Зеландии.

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) сняла шесть очков со сборной Канады, а также дисквалифицировала главного тренера Беверли Пристман на один год.

Команда Новой Зеландии перед стартом футбольного турнира на одной из тренировок заметила дрон. Как оказалось, канадские аналитик Джозеф Ломбарди и ассистент главного тренера Жасмин Мандер подняли БПЛА в воздух в целях "разведки". После огласки Канадский олимпийский комитет принял решение исключить их из состава сборной. Кроме того, ФИФА дополнительно отстранила их от любой футбольной деятельности на один год за "нарушение принципов честной игры".

К слову, женская сборная Канады по футболу под руководством Пристман на Олимпиаде в Токио заняла первое место. Теперь канадкам придется очень постараться, чтобы выйти из группы.

Напомним, на футбольном турнире на Олимпиаде-2024 уже прогремело несколько скандалов. Во-первых. в матче Аргентины и Марокко организаторы допустили беспорядки на трибунах, что привело к приостановке поединка. Кроме того, сборная Украины стала жертвой судейского произвола в первом туре ОИ.