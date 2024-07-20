"Достойный ответ Олимпиаде!" В России состоится чемпионат по огуречному хрусту
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Международные соревнования в этом "виде спорта" пройдут впервые
В России пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. Примечательно, что РФ до сих пор не объявила о переносе так называемых Игр дружбы-2024, которые должны были стать альтернативной Олимпиадой.
Об этом сообщает gazeta.ru. Соревнования пройдут впервые и состоятся в рамках традиционного фестиваля "Истобенский огурец" в селе Истобенск (Кировская область).
На "Игры" приедут представители Бангладеш, Гаити, Ганы, Египта, Индии, Китая, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана. В финале турнира будут соревноваться 16 участников.
"Участники в соответствии с правилами и при техническом контроле откусывают истобенский огурец, а получаемый звук регистрируется в цифровом виде измерительным микрофоном", – рассказали организаторы соревнований.
В сети со смехом восприняли данные соревнования. Пользователи сравнивают их с Олимпийскими играми, куда многих россиян не допустили.
Чемпионат по огуречному хрусту пройдет 27 июля. Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.
Напомним, Международный олимпийский комитет МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. В итоге во Францию на соревнования отправятся 15 россиян. При этом фильтр МОК не сработал, и на Играх таки выступят Z-спортсмены.