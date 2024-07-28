Переможцю – тарілка! У РФ відбувся "чемпіонат світу" з огіркового хрускоту (відео)

У РФ імпортозаміщення "працює" навіть на рівні Олімпійських ігор

У селі Істобенськ (Кіровська область, РФ) 27 липня відбувся "світовий чемпіонат з огіркового хрускоту". Подія проходила у рамках фестивалю "Істобенський огірок" під час Олімпійських ігор у Парижі, куди більшість росіян не допустили.

Про це повідомляє уряд Кіровської області у VK. За інформацією організаторів, у "чемпіонаті світу" взяли участь представники 13 країн: Бангладеш, Танзанії, Єгипту, Ємену, Індії, Китаю, Росії, Сенегалу, Сирії, Судану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

"З 40 учасників відбірного туру в основний етап вийшли 16. За допомогою спеціального вимірювального мікрофона з індикацією в цифровому вигляді визначався володар найгучнішого хрускоту.

Переможцем став громадянин Єгипту Ахмед Салах із результатом 70,9 децибелів”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Салах виграв дизайнерську колекційну тарілку із символікою "Істобенського огірка".

Нагадаємо, команду Росії не пустили на Олімпійські ігри у Парижі. МОК допустив на Ігри лише 15 представників РФ, які змагатимуться під нейтральним прапором.