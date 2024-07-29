Украина - Аргентина: где и когда бесплатно смотреть матч Олимпиады-2024

Сине-желтые в случае победы гарантируют себе участие в плей-офф Игр

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится заключительный поединок сборной Украины по футболу против команды Аргентины. Накануне Сине-желтые добыли свою первую победу на Олимпийских играх.

В прямом эфире в Украине матч олимпийских команды Украины и Аргентины покажет телеканал "Суспільне", а также медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок Украина — Аргентина будет доступен для просмотра по ТВ на телеканалах "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернігів" и т.д). Также следить за игрой можно на сайте телеканала. На Megogo матч будет доступен в разделе "Спорт". Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, Аргентина в первом туре со скандалом проиграла команде Марокко (1:2), а украинцы уступили Ираку (1:2). Во втором туре аргентинцы справились с Ираком (3:1), а Сине-желтые — с марокканцами (2:1).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.