Олімпіада-2024 недешеве задоволення: "Телеграф" дізнався про ціни на їжу, сувеніри та квитки на Ігри

Організатори Ігор намагаються заробити на всьому, у тому числі й на вболівальниках

Олімпіада-2024 у Парижі набирає обертів, розіграно перші комплекти нагород, визначені перші чемпіони. У той же час, уболівальники вже почали витрачати чималі гроші на розваги на олімпійських об’єктах.

"Телеграф" відвідав кілька локацій на Іграх у Парижі, побувавши на тенісі, регбі-7 та плаванні. І переконався, що відвідування змагань далеко не найдешевше задоволення в Парижі.

"Золотий" олімпійський перекус

Вирушаючи на олімпійські змагання на цілий день уболівальник, зрозуміло, має передбачити витрати на їжу. І тут на відвідувачів об’єктів Ігор чекають не найприємніші сюрпризи.

Звичайна півлітрова пляшка солодкої газованої води від багаторічного спонсора Ігор Coca-Cola коштує 5 євро. Але просто пляшкою ти обійтись не зможеш. Напій продається тільки без пляшки і тільки в сувенірному стаканчику, виготовленому спеціально для Олімпіади-2024, який коштує ще 2 євро. Отже, щоб не "померти від спраги", а до Парижа в неділю повернулася сильна спека, доведеться розщедритися на 7 євро. Множу в розумі 7 на 45 (нинішній курс євро в Києві) і розумію, що цей напій просто "золотий".

Говорячи про інші напої, варто відзначити, що мінеральна вода коштує 3,5 євро, а ось пиво — 8 євро. Але, знову ж таки, всі напої вам продадуть лише у брендованій склянці. А це, знову ж таки, ще 2 євро.

Вельми дорога на Іграх й їжа — салати коштують по 9 євро, сендвічі з різними начинками — по 7, чіпси — 4 євро. При цьому варто враховувати, що все це закуски. Повноцінної їжі організатори на спортивних об’єктах не пропонують.

Сувеніри — на різний смак та гаманець

Як завжди, на великих спортивних змаганнях, у продажу є різноманітні сувеніри. При цьому речі з олімпійською символікою є як в економ-варіанті, так і дорожче.

Найбільш "ходовий" товар на Іграх — талісман. Нинішній "фріггі" середніх розмірів розходиться по 20 євро за штуку, при цьому розлітається великими темпами. Не менш популярні і магнітики з емблемою Париж-2024 та брелоки. Але вони коштують вдвічі дешевше, 10 євро за штуку.

А ось брелоки із зображенням Ейфелевої вежі з олімпійськими кільцями коштують по 12 євро за штуку. Інша річ – одяг. Якщо футболка з емблемою Ігор коштує 30 євро, то худі — 65 євро.

Квитки дешевше або пакети гостинності

Втім, все це "квіточки" порівняно з найголовнішим. Найбільш витратним та складним для вболівальників виявилося взагалі потрапити на олімпійські об’єкти, щоб на власні очі побачити Ігри. Для того, щоб потрапити на олімпійські змагання, спочатку було два шляхи. Або просто купити квиток та злитися із загальною масою глядачів або купити пакет гостинності та отримати повне задоволення — перебуваючи в окремій ложі, на місцях із кращим оглядом арени, окремим місцем на парковці, вишуканим харчуванням та іншими "принадами життя".

Зрозуміло, найдорожчі квитки продаються на найпопулярніші види спорту. Так, для любителів тенісу вартість квитка кваліфікаційного турніру складає 260 євро. Стільки ж коштує перегляд кваліфікації зі стрибків у воду та відбірковий турнір у художній гімнастиці. Вартість квитка на змагання спортсменів за медалі значно зростає. На той же вирішальний матч чоловічого одиночного турніру з тенісу можна придбати квиток за 600-900 євро. Квитки на бокс коштуватимуть 210 євро в перших раундах, а потім ціна зросте до 520 євро. Квитки на баскетбол коштують 980 євро на чоловічий фінал та 510 євро на жіночий. У легкій атлетиці квитки на фінальний забіг серед чоловіків (100 метрів) оцінюються від 85 до 980 євро, залежно від місця на величезній арені "Стад де Франс". Стільки ж обійдеться перегляд фінальних змагань з плавання. Найдешевший квиток на медальні змагання пропонується любителям кульової стрільби – 45 євро.

А ось власники найдешевших квитків (24 євро) зможуть розраховувати на перегляд змагань на стадії кваліфікації в зонах, які сильно віддалені від змагального майданчика. Вартість найдорожчих квитків на не медальні змагання коливається від 70 євро за перегляд водного поло та гольфу до 90 євро на сучасне п’ятиборство, гребний слалом, гребний спринт та спортивне скелелазіння.

Великою популярністю у Парижі користуються пакети гостинності, які передбачають певну культурну програму під час Ігор. Існує кілька напрямків: сучасний Париж, мода та стиль, гастрономічні особливості, історія та культура, а також активний та оздоровчий відпочинок. Вартість такого пакету починається від 100 євро.

Незважаючи на дорожнечу квитків Ігри викликали безпрецедентний інтерес та ажіотаж у світі. 10 млн квитків було продано задовго до старту Ігор, побивши рекорд Атланти-1996, коли американці реалізували 8,3 млн квитків. Вперше в історії Олімпіад усі квитки було продано онлайн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери дали прогноз на ключовий матч футбольного турніру Олімпіади Україна — Аргентина.