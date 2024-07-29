Украина - Аргентина: букмекеры дали прогноз на ключевой матч Олимпиады-2024

Сине-желтые сыграют с фаворитами группы

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже состоится последний матч группового этапа между командами Украины и Аргентины. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Аргентина.

По мнению букмекеров, Аргентина является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet. На успех Сине-желтых специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 5,10. Триумф Альбиселесте более вероятен — коэффициент 1,77.

Прогноз букмекеров на матч Олимпиады-2024 Украина — Аргентина.

Favbet: (победа Украины 5,10 — ничья 4,10 — победа Аргентины 1,77)

William Hill: (4,75 — 3,95 — 1,57)

Bwin: (4,80 — 4,00 — 1,63)

Матч Украина — Аргентина состоится в Лионе на одноименном стадионе. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Отметим, Аргентина в первом туре со скандалом проиграла команде Марокко (1:2), а украинцы уступили Ираку (1:2). Во втором туре аргентинцы справились с Ираком (3:1), а Сине-желтые — с марокканцами (2:1).

Напомним, сборная Украины на молодежном Евро-2023 U-21 попала в топ-4 лучших команд. На групповой стадии турнира наша "молодежка" встречалась с Испанией (2:2), переиграла Хорватию (2:0) и минимально одолела Румынию (1:0). В четвертьфинале турнира Сине-желтые выбили Францию (3:1), а в полуфинале уступили Испании (1:5). Таким образом, украинская футбольная команда впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.