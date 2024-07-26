Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 27 июля (обновляется)

На Играх-2024 стартуют медальные соревнования

В субботу, 27 июня, на Олимпийских играх в Париже состоится первый официальный соревновательный день. На Олимпиаде разыграют 14 комплектов медалей. Накануне состоялась церемония открытия Олимпиады-2024.

Начнут игровой день стрелки, а закончат фехтовальщики. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, за медали поборются прыгуны в воду, велогонщики, дзюдоисты, скейтбордисты и регбисты. Медальные соревнования начнутся в 11:30 по киевскому времени и продлятся почти до полуночи.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 27 июля (обновляется)

11:30 — Стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст

12:00 — Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3 м, финал (ж)

15:30 — Шоссейные велогонки. Раздельная гонка, индивидуальная (ж)

17:32 — Шоссейные велогонки. Раздельная гонка, индивидуальная (м)

17:00 — Дзюдо. до 48 кг (ж), до 60 кг (м)

18:00 — Скейтбординг. Стрит, финал (м)

20:00 — Регби-7, матч за "бронзу" (м) и финал (м)

21:40 — Фехтование. Личная шпага, за 3-е место (ж)

21:42 — Плавание. 400м вольным стилем, финал (м)

21:52 — Плавание. 400м вольным стилем, финал (ж)

22:05 — Фехтование. Личная сабля, за 3-е место (м)

22:30 — Фехтование. Личная шпага, финал (ж)

22:34 — Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж)

22:44 — Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (м)

22:55 — Фехтование. Личная сабля, финал (м).

Напомним, соревнования на Олимпиаде-2024 начались за несколько дней до церемонии открытия. К слову, олимпийская сборная Украины сенсационно проиграла Ираку, а Аргентина умудрилась проиграть Марокко.