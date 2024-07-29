Помилочка вийшла: на Олімпіаді переплутали гімни та прапори кількох країн (відео)

Декілька помилок організаторів потрапили в пряму трансляцію

Олімпійські ігри в Парижі відкрилися скандальною церемонією. Однак і на змаганнях вистачає неоднозначних інцидентів.

У дебютному матчі збірної Південного Судану з баскетболу організатори переплутали гімн країни. Про це повідомляє basketnews.com.

Перед поєдинком групового етапу з Пуерто-Рико організатори замість гімну Південного Судану увімкнули гімн Судану, від якого і відокремився Південний Судан у 2011 році. Цю помилку помітили гравці та вболівальники на трибунах. Суперники та фанати підтримали баскетболістів оплесками, після чого правильний гімн країни таки включили. До речі, Південний Судан переміг із рахунком 90-79.

Додамо, що організатори ОІ також припустилися двох помилок під час представлення плавчих перед півфіналом 100 м брасом. Коли виходила чемпіонка Лондона-2012 Рута Мейлутіте з Литви, за її спиною розмістили прапор нейтральних спортсменів. Також організатори помилилися, розмістивши прапор Китаю під час представлення аргентинки Макарени Себальос.

Руту Мейлутіте представили як нейтральну спортсменку

Нагадаємо, на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі стався дипломатичний скандал. Диктор назвав команду Південної Кореї командою КНДР. Крім того, шоу образило багатьох вірян.