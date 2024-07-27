Вокруг олимпийской формы сборной Украины возникли споры в сети: что вызвало удивление

Сине-желтые выступают на Играх в форме польского бренда

Предприниматель и общественный деятель Александр Соколовский высказался о форме олимпийской сборной Украины. Накануне на Олимпиаде состоялась торжественная церемония открытия Игр, на которой спортсмены показали свою парадную форму.

Соответствующий пост Соколовский разместил на своей странице в Facebook. По его мнению, форма украинцев имеет "достаточно примитивный и не оригинальный дизайн". Кроме того, Александр отметил, что экипировка — импортная (технический партнер НОК Украины на Олимпиаде-2024 польская компания 4F).

"Еще один пример из серии "Как бы так помочь отечественному производителю, чтобы ничего у него не покупать"… Очень жаль, что у нас столько талантливых дизайнеров, конструкторов, технологов, швей, а форма олимпийцев такая обычная, базовая, да еще импортная…

НОКу, и не только ему, пора наконец-то понять, что поддержка собственной экономики и ее имиджа – это тоже защита страны и ее экономическая безопасность!" — написал Соколовский.

Представлення форми збірної України

К слову, Соколовский как пример отличного варианта формы сборной привел Монголию, где местная компания произвела экипировку, которая удивила весь мир. Отметим, церемонию открытия Олимпиады-2024 немного испортил дождь, а также скандалы.