"Рожевий податок": виробник форми збірної України "наварився" на жіночих худі

Жіноче худи вдвічі дорожче за чоловіче

Засновник Студії Ательє Наталії Брагіної Наталія Голяк (Брагіна) розкритикувала ціни на олімпійські жіночі худі збірної України від польської компанії 4F. Саме в цій формі наша збірна виступає на Олімпійських іграх у Парижі.

Відповідний пост Наталія опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Вона була вражена, порівнявши ціни на жіночі та чоловічі худі. 4F на своєму сайті продає жіночі худі за 3799,90 грн, а чоловічі — за 1899,90 грн.

"Чули про таке явище як Рожевий податок?

Вікі про це пише: "Рожевий податок – тенденція того, що продукти, які продаються спеціально для жінок, є дорожчими, ніж ті, що продаються для чоловіків."

Вікі пише, а виробники роблять.

Олімпійські худі.

Абсолютно ідентичні, дівчата взяли їх в приміряльню і переміряли між собою. Та сама тканина, оздоблення, розміри в сантиметрах.

Щобільше, на чоловіче худі пішло трішки більше тканини, воно довше і довші рукави.

Через довгі рукави дівчата не змогли купити собі чоловіче худі, а жіноче не було бажання купляти, бо різниця вартості двох виробів, погодьтеся, обурлива", — написала Наталя.

Нагадаємо, форма збірної України викликала суперечки в мережі через свою простоту та імпортне походження. А ось команда Монголії здивувала всіх своїм парадним вбранням.