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"Невероятно": соседка России представила форму на Олимпиаду в Париже (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Форма сборной Монголии и форма сборной Украины Новость обновлена 18 июля 2024, 17:30
Форма сборной Монголии и форма сборной Украины. Фото instagram.com/mongoliannoc, facebook.com/olympicua

Монголия в этом году отправит спортсменов в Париж в красивых национальных нарядах

Олимпийские игры в Париже все ближе и ближе. Перед стартом турнира некоторые страны опубликовали парадные формы, в которых их спортсмены будут участвовать в церемонии открытия и закрытия соревнований.

Всех удивила форма сборной Монголии. Фото нарядов опубликовал Национальный олимпийский комитет Монголии в Instagram.

Частенько мнение болельщиков делится насчет экипировки национальной команды, но в этот раз дизайнеры попали прямо в точку. Под постом НОК Монголии просто невозможно найти негативные комментарии.

Парадная форма сборной Монголии на Играх-2024
Парадная форма сборной Монголии на Играх-2024

"Невероятно", "Очень красиво", "Лучшая форма, которую я видел", "Идеально", — пишут пользователи сети.

Добавим, что после презентации формы сборной Украины на Игры в Париже некоторые украинцы раскритиковали дизайн экипировки.

Форма сборной Украины на игры в Париже
Форма сборной Украины на игры в Париже

Напомним, недавно стала известна окончательная заявка делегации Украины на Олимпиаду-2024 в Париже. Всего нашу страну представят 140 спортсменов. Украинцы будут соревноваться на Играх в 23 видах спорта. На Играх пройдут соревнования в 32 видах спорта.

Теги:
#Олимпийские игры #Монголия #Олимпиада #Париж-2024