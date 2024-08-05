Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 5 августа (обновляется)

Украинцы продолжают выступления на Олимпиаде-2024

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится десятый игровой день. Украинцы будут бороться за медали в некоторых дисциплинах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 5 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в прыжках в воду, легкой атлетике, стрельбе, гребном слаломе, спортивной гимнастике и борьбе.

Расписание и результаты украинцев 5 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Стрельба. Скорострельный пистолет 25м, финал (м) — Павел Коростылев.

11:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, предварительный раунд (ж) — София Лыскун.

11:50. Легкая атлетика. 400м с/б, утешительный раунд (ж) — Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

12:20. Легкая атлетика. 400м, утешительный раунд (м) — Александр Погорилко.

12:45. Спортивная гимнастика. Брусья, финал (м). Илья Ковтун, Олег Верняев.

16:00. Борьба. Вольная борьба, 68кг, 1/8 финала (ж) Татьяна Сова-Рыжко — Ниша Дахия (Индия).

16:30. Гребной слалом. Экстрим-слалом, четвертьфинал (ж) — Виктория Ус.

По итогам девяти игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть шесть медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан.