Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 6 августа (обновляется)

Сине-желтые продолжают бороться за медали на Играх

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится 11-й игровой день. Украинцы выступят в некоторых видах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 6 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в гребле, скалолазании, борьбе и легкой атлетике.

Расписание и результаты украинцев 6 августа на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Гребной спринт. Байдарки-четверки 500м, квалификация (м) — Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

11:00. Спортивное скалолазание. Боулдеринг, полуфинал (ж) — Евгения Казбекова.

12:00. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500м, квалификация (ж) — Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок.

12:00. Борьба. Вольная борьба, 50кг, 1/8 финала (ж) — Оксана Ливач — Актенге Кеунимжаева (Узбекистан).

12:30. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500м, квалификация (м) — Олег Кухарик, Игорь Трунов.

14:00. Спортивное скалолазание. Скорость, квалификация с посевом (м) — Ярослав Ткач.

21:07. Легкая атлетика. 400м с/б, полуфинал (ж) — Анна Рыжикова.

Напомним, по итогам 10 соревновательных дней на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую "бронзу" Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а первое "серебро" — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну "бронзу" в легкой атлетике для Сине-желтых завоевал метатель молота Михаил Кохан. Еще одно "серебро" выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.