"Худшая Олимпиада": украинский спортсмен разнес организаторов Игр

Спортсмен раскритиковал организаторов Олимпиады в Париже

Украинский стрелок Павел Коростылев признался, что отравился накануне своего финала Олимпийских игр в быстрой стрельбе с малокалиберного пистолета на 25 м. Украинец занял итоговое 5-е место на Играх.

Соответствующий комментарий Коростылева приводит "Суспільне Спорт". Павел рассказал, что в олимпийской столовой их кормили с плохо помытой посуды, а в другой дисциплине организаторы не включили кондиционер в тире.

"Эмоции? Не знаю, даже. Вчера [4 августа] отравился в поселке и все. До сих пор [плохо себя чувствую].

Впечатления от Олимпиады по сравнению с предыдущими? Гораздо хуже. Во всем. По организации, тиру, что нас вообще запихали сюда [город Шатору, около 300 км от Парижа], хотя могли бы в Париже сделать тир. В Токио же сделали, и там все было лучше. Здесь даже в поселке, когда берешь посуду, видишь, что ее с прошлого раза не отмыли. К примеру, когда на 10 метрах выступали, то даже кондиционер [не включали]. Было очень жарко", — сказал Коростылев.

На данный момент на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.