Гимнаст Ковтун принес Украине "серебро" на Олимпиаде

Украинские гимнасты завершили свои выступления на Играх

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись финальные мужские соревнования по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях. Украину в этой дисциплине представляли Илья Ковтун и Олег Верняев.

По итогам финала Ковтун (15,500) занял второе место, а Верняев (13,300) — восьмое. Об этом сообщает "Телеграф". Отметим, Верняев слетел со снаряда во время исполнения своей программы.

И Ковтун, и Верняев являются специалистами в упражнениях на брусьях. Олег — олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2014 в этой дисциплине. Ковтун — многократный чемпион Европы на этом снаряде.

На Олимпийских играх в Париже украинские гимнасты были очень близки к медалям в личном многоборье, где Верняев стал восьмым, а Ковтун занял четвертое место. Кроме того, наша команда достойно выступила в командном многоборье, где Сине-желтые заняли пятое место.

На индивидуальных снарядах Ковтун остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях. Верняев стал 5-м в упражнениях на коне, а Игорь Радивилов и Назар Чепурный заняли шестое и восьмое места в опорном прыжке соответственно.

Таким образом, на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть семь медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан.